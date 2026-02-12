Форма поиска по сайту

12 февраля, 11:06

Происшествия

Неизвестные в Италии подожгли железную дорогу во время Олимпиады

Фото: 123RF.com/123rfguy

Неизвестные на севере Италии подожгли железнодорожную линию Лекко – Тирано, которая ведет к олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным полиции и прокуратуры Ломбардии, инцидент произошел в ночь на среду, 11 февраля. Повреждения получили 7 кабелей стрелочного узла общей длиной около 64 сантиметров, а на месте были найдены остатки бутылки из-под зажигательной смеси.

Характер преступления похож на недавние атаки на железнодорожную инфраструктуру в районах Болоньи и Пезаро. Злоумышленники выводили из строя элементы управления движением поездов. Отмечается, что все диверсии могла совершить одна группа.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпиаде шлем с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях.

МОК сослался на пункт 50.2 Олимпийской хартии. В нем говорится, что на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда. Позже комитет запретил фристайлистке Екатерине Коцар использовать шлем с политическим лозунгом для выступления.

