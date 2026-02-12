Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 10:52

Общество
Главная / Новости /

Минздрав Карелии: сон с кошкой укрепляет нервную систему, но может вызвать аллергию

Врачи перечислили плюсы и минусы совместного сна с кошками

Фото: 123RF.com/ninelutsk

Совместный сон с кошкой имеет как достоинства, так и недостатки – от благоприятного влияния на нервную систему до риска кожных заболеваний, сообщил Минздрав Карелии в своем телеграм-канале.

Среди плюсов, как заявили в ведомстве, – укрепление нервной и сердечно-сосудистой систем, выработка "гормонов счастья" и снижение риска некоторых заболеваний. Особенно полезен такой сон людям в состоянии депрессии. Кроме того, постоянный контакт с животным, в том числе ночной, способен укрепить иммунитет, особенно у детей.

Вместе с тем шерсть и слюна питомца могут вызвать аллергию, экзему и другие кожные реакции. Кошки нередко выступают переносчиками паразитов, и риск заражения возрастает, если делить с ними постель. К тому же сами питомцы спят беспокойно: могут пинаться, внезапно просыпаться, громко мяукать или устраиваться на голове хозяина.

"Брать или не брать питомца в постель – решать вам. Только вот котики не спрашивают, а сами решают, спать им вместе с людьми или нет", – заключили в ведомстве.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, что, если часто обнимать и гладить кота в то время, когда он этого не хочет, животное начинает испытывать стресс, который приводит к нарушению обменных процессов в организме. По его словам, у животных есть свой режим, который не стоит нарушать.

Врачи рассказали, какие продукты смертельно опасны для кошек

Читайте также


животныеобщество

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика