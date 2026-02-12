Минздрав Карелии: сон с кошкой укрепляет нервную систему, но может вызвать аллергию

Фото: 123RF.com/ninelutsk

Совместный сон с кошкой имеет как достоинства, так и недостатки – от благоприятного влияния на нервную систему до риска кожных заболеваний, сообщил Минздрав Карелии в своем телеграм-канале.

Среди плюсов, как заявили в ведомстве, – укрепление нервной и сердечно-сосудистой систем, выработка "гормонов счастья" и снижение риска некоторых заболеваний. Особенно полезен такой сон людям в состоянии депрессии. Кроме того, постоянный контакт с животным, в том числе ночной, способен укрепить иммунитет, особенно у детей.

Вместе с тем шерсть и слюна питомца могут вызвать аллергию, экзему и другие кожные реакции. Кошки нередко выступают переносчиками паразитов, и риск заражения возрастает, если делить с ними постель. К тому же сами питомцы спят беспокойно: могут пинаться, внезапно просыпаться, громко мяукать или устраиваться на голове хозяина.

"Брать или не брать питомца в постель – решать вам. Только вот котики не спрашивают, а сами решают, спать им вместе с людьми или нет", – заключили в ведомстве.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, что, если часто обнимать и гладить кота в то время, когда он этого не хочет, животное начинает испытывать стресс, который приводит к нарушению обменных процессов в организме. По его словам, у животных есть свой режим, который не стоит нарушать.