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29 марта, 16:30

Происшествия

Новости мира: в Лос-Анджелесе задержали угонщика после погони

Новости мира: в Лос-Анджелесе задержали угонщика после погони

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В Лос-Анджелесе произошла погоня, когда мужчина угнал грузовик и попытался скрыться от полиции. Во время преследования он протаранил как минимум семь автомобилей, проезжая на большой скорости и совершая резкие повороты. Погоня закончилась, когда угнанный грузовик врезался в здание, а угонщик был задержан на соседней улице.

Два самолета МЧС России с командой спасателей и врачей прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения, которое произошло в регионе. Власти Мьянмы сообщили, что количество погибших в результате стихии уже превысило тысячу человек, и почти 2,5 тысячи получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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