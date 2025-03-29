Новости мира: в Лос-Анджелесе задержали угонщика после погони

В Лос-Анджелесе произошла погоня, когда мужчина угнал грузовик и попытался скрыться от полиции. Во время преследования он протаранил как минимум семь автомобилей, проезжая на большой скорости и совершая резкие повороты. Погоня закончилась, когда угнанный грузовик врезался в здание, а угонщик был задержан на соседней улице.

Два самолета МЧС России с командой спасателей и врачей прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения, которое произошло в регионе. Власти Мьянмы сообщили, что количество погибших в результате стихии уже превысило тысячу человек, и почти 2,5 тысячи получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.