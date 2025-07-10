Кровля жилого дома загорелась в подмосковном Пушкине

Кровля жилого пятиэтажного дома загорелась в подмосковном Пушкине. Ее уже потушили сотрудники МЧС. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Сотрудники Росгвардии помогли оперативно эвакуировать из здания более 35 жителей дома. Отмечается, что благодаря слаженной работе спасателей и правоохранителей удалось минимизировать последствия пожара. Причины происшествия устанавливают.

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