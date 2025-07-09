Новости мира: во Франции локализовали природный пожар

Во Франции спасатели локализовали природный пожар, который угрожал Марселю – крупнейшему портовому городу страны. По данным местных властей, огонь охватил более 700 гектаров, от стихии пострадали около 100 человек, 24 были госпитализированы. В тушении задействованы авиация и сотни специалистов.

Грозы и штормовой ветер обрушились на румынский горный курорт Синая. Порывы срывали крыши домов и валили деревья. В результате шторма пострадали минимум 14 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.