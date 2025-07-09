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09 июля, 22:30

Происшествия

Новости мира: во Франции локализовали природный пожар

Новости мира: во Франции локализовали природный пожар

Два человека задержаны после драки у ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках

"Московский патруль": радиоактивная статуэтка попугая найдена в посылке из Германии

"Московский патруль": житель ТиНАО арестован после нападения собак на людей

"Московский патруль": началось рассмотрение дела о незаконной торговле "Оземпиком"

"Московский патруль": самокатчик сбил собаку на Тимирязевской улице

Собственники квартир подрались с сотрудниками управляющей компании в Хамовниках

Поля загорелись в Ейском районе Краснодарского края

Полиция вмешалась в конфликт между жильцами и управляющей компанией в Хамовниках

Конфликт между жильцами и УК произошел в ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках

Во Франции спасатели локализовали природный пожар, который угрожал Марселю – крупнейшему портовому городу страны. По данным местных властей, огонь охватил более 700 гектаров, от стихии пострадали около 100 человек, 24 были госпитализированы. В тушении задействованы авиация и сотни специалистов.

Грозы и штормовой ветер обрушились на румынский горный курорт Синая. Порывы срывали крыши домов и валили деревья. В результате шторма пострадали минимум 14 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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