Жильцы дома на Годовикова пожаловались на регулярное разрушение фасада

В жилом комплексе на улице Годовикова, 11, от фасада дома отвалился крупный фрагмент облицовки. Жильцы утверждают, что подобное происходит регулярно, особенно в ветреную погоду. В управляющей компании пояснили, что если дому меньше пяти лет, застройщика могут обязать устранить недочеты по гарантии.

Люди боятся за свою безопасность: тротуар вдоль фасада – единственный путь к подъездам. По их словам, с фасада падают не только элементы облицовки, но и крепления. Некоторые винят в происходящем люльки рабочих, которые, возможно, задевают облицовку тросами.

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