Для пострадавших при обрушении моста в Брянской области открыта горячая линия

Социальный фонд России открыл горячую линию для пассажиров, пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области. Через нее можно оперативно получить информацию о мерах социальной поддержки и порядке обращения за помощью.

Трагедия произошла этой ночью: на железную дорогу рухнул автомобильный мост, в этот момент по путям шел пассажирский поезд. По последним данным, погибли 7 человек, пострадал 71, в том числе трое детей.

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