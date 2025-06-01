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01 июня, 10:45

Происшествия

Для пострадавших при обрушении моста в Брянской области открыта горячая линия

Для пострадавших при обрушении моста в Брянской области открыта горячая линия

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Причиной происшествия с поездом в Брянской области стал подрыв моста

Социальный фонд России открыл горячую линию для пассажиров, пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области. Через нее можно оперативно получить информацию о мерах социальной поддержки и порядке обращения за помощью.

Трагедия произошла этой ночью: на железную дорогу рухнул автомобильный мост, в этот момент по путям шел пассажирский поезд. По последним данным, погибли 7 человек, пострадал 71, в том числе трое детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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