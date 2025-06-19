Нетрезвый вьетнамец устроил дебош в московском ресторане

В Москве 42-летний гражданин Вьетнама в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники получили сигнал "Тревога", когда патрулировали Пресненскую набережную. По прибытии по указанному адресу к ним обратился администратор ресторана и рассказал, что один из гостей бьет посуду и переворачивает столы. На замечания мужчина не реагировал, также он проявлял грубое неуважение к другим посетителям.

Росгвардецы задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее американец Джозеф Татер устроил дебош при заселении в московскую гостиницу и напал на полицейского. В ходе следствия у иностранца выявили психическое расстройство, в связи с чем его отправили на принудительное лечение.

Спустя время он выписался из психбольницы и покинул Россию.