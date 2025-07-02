02 июля, 12:02Происшествия
Спасатели в Биробиджане 4 часа вызволяли корову из битумной ямы
Для спасения использовали тросы, веревки, бревна и солярку, при этом в МЧС отмечают, что это не весь перечень того, что помогло Пеструшке избежать гибели. Спасатель II класса Виктор Мирошниченко рассказал, что вытащить корову было сложно.
"Она увязла в битуме, обессилела и не принимала никаких действий, чтоб выбраться. Мы тянули вместе с хозяевами и сантиметр за сантиметром достали ее", – сказал спасатель.
Теперь спасенной Пеструшке предстоит отлежаться, чтобы ее мышцы пришли в порядок после многих часов застоя.
Ранее в Швейцарии корову по имени Лони пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Пастбищу, где паслось стало, угрожал оползень, и большинство животных пастухи смогли перегнать в безопасное место. Лони уходить решительно отказалась, поэтому ее пришлось доставлять на новое пастбище по воздуху.