Два человека погибли при падении параплана в Иркутской области

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Двое мужчин разбились во время полета на параплане над Братским водохранилищем в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, трагедия произошла вечером 10 июля. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее стало известно о гибели россиянина при падении параплана в горах Таджикистана. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики, параплан вышел из строя во время полета.

Также легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку на трассу А-120 в Ленинградской области. На борту воздушного судна находились три человека. В результате происшествия никто не пострадал.