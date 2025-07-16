"Московский патруль": в Москве спасли львенка, которого хозяева держали в квартире

Столичные сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора спасли жизнь африканскому львенку по кличке Хамза. Четырехмесячного хищника держали в квартире на востоке Москвы и кормили кошачьим кормом.

Бывший владелец утверждает, что зверя ему подарили. Когда он вывел хищника на прогулку, прохожие обратились в Росприроднадзор.

Малыш оказался в приюте, где специалисты делают все, чтобы он быстрее влился в прайд.

Подробнее – в программе "Московский патруль".