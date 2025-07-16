ТАСС: учет домашних питомцев будет введен в России

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В России планируют ввести учет домашних питомцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.

Законопроект о введении такого учета должен быть подготовлен до мая 2026 года. Ответственными назначены Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоз, Минцифры и Минфин России.

В Минприроды рассказали, что законопроект введет регламент учета и маркирования домашних животных. Информацию о питомцах будут загружать в Федеральную госинформационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). Это позволит идентифицировать животных и их владельцев.

Сейчас документ проходит внутриведомственное согласование.

В Госдуме ранее призвали создать в России короткий номер для вызова ветеринара. Появление в стране такого номера повысит скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных. Это важно как при травмах, отравлениях, инфекциях, так и других неотложных состояниях.

В июле "Аэрофлот" расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета. Сервис доступен на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU. По новым правилам, 1 пассажир сможет перевозить в салоне 2 контейнера с животными: на соседнем кресле и под сидением впереди стоящего кресла.