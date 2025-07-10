В РФ могут создать короткий номер для вызова ветеринара

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В России необходимо создать короткий номер для вызова ветеринара. Такую инициативу направили депутаты ГД от партии "Новые люди" Георгий Арапов и Антон Ткачев в Минцифры РФ, передает Агентство "Москва".

"Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи, например, 106 (данный номер не занят другими службами и легко запоминается)", – отмечается в сообщении.

Появление в стране такого номера повысит скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных. Это важно как при травмах, отравлениях, инфекциях, так и других неотложных состояниях. Данная инициатива предлагает сделать ветпомощь круглосуточно доступной для всех граждан.

Кроме того, введение номера для помощи животным позволит сократить нагрузку на службы 112 и 103. В документе проекта подчеркнули, что сейчас, чтобы оказать помощь животному и связаться с ветеринаром, приходится звонить по номерам 101, 102, 103 и другим.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что в зоосаде будет создан отдел для помощи диким животным в городе.

Гендир учреждения Светлана Акулова отметила, что эксперты будут помогать пострадавшим животным, в том числе тем, кто находится в критических ситуациях, например, из-за травмирования в черте города.

В настоящее время отдел еще создается и ведется набор профессионалов в области ветеринарии.