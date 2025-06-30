Отдел помощи диким животным в городе создадут в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке начнет работать отдел помощи диким животным в городе, рассказала гендиректора зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

"Сотрудники будут заниматься пострадавшими животными, выезжать и оказывать профессиональную помощь в критических ситуациях, связанных с заходом диких животных в городскую черту или если животное травмировано", – подчеркнула генеральный директор зоопарка.

Акулова добавила, что отдел только начал создаваться и в настоящее время идет подбор сотрудников, в том числе нужны дипломированные ветеринары. Дополнительную информацию можно узнать у заведующей отделом Татьяны Разумовской по телефону +7 (916) 622-40-13.

Ранее сообщалось, что в Московской области спасли лису, которая застряла в очистных сооружениях на берегу озера Сенеж. Животное вызволили спасатели при помощи спецприспособления. К тому моменту лиса была сильно переохлаждена и находилась в стрессе. Спасатели ее отмыли и согрели, а позже передали в ветслужбу.

