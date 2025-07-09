Департамент природопользования Москвы показал, как лось спасается от жары

Видео: телеграм-канал "К лесу передом"

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы показал в своем телеграм-канале , как лось спасается от жары.

Сохатого засняла фотоловушка, установленная в ТиНАО. На опубликованных кадрах видно, как лось искупался в водоеме.

В департаменте уточнили, что в жару лоси часто приходят к воде, так как пытаются спастись от солнца и насекомых. Днем они стараются прятаться в тени, а кормятся животные активнее всего ночью, когда становится прохладнее.

Отдыхают сохатые на продуваемых полянах, берегах водоемов или в густых ельниках. Там они могут не только побыть в тени, но и искупаться при необходимости в воде, а также покушать траву.

Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина заявила, что животные брахицефальных пород (среди собак это, например мопсы, пекинесы) рискуют перегреться в жару больше других питомцев. По ее словам, это связано с укороченной лицевой частью черепа, которая провоцирует проблемы с дыханием.

При этом риску солнечного и теплового удара более подвержены питомцы с темным окрасом шерсти и маленьким весом, отметила эксперт. Чтобы питомцам было легче пережить жару, у них всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде. Также важно следить, чтобы на шерсти животного не образовывались колтуны, предупредила эксперт.