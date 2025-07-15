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15 июля, 10:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта "Активный гражданин"

Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта "Активный гражданин"

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Платформа "Активный гражданин" побила новый рекорд – за время работы проекта на ней провели около 7 тысяч голосований и собрали свыше 300 миллионов мнений горожан. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам главы города, благодаря участию москвичей были реализованы ключевые инфраструктурные инициативы. Среди них – строительство Большой кольцевой линии метро, запуск Московских центральных диаметров, продление метро до Внуково и вывод электробусов на городские маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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