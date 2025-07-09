Москвичи выбрали лучшие ночные культурные мероприятия на портале "Активный гражданин"

Москвичи выбрали самые интересные ночные культурные мероприятия столицы на портале "Активный гражданин". Больше всего голосов набрала акция "Ночь в музее", второе и третье места в рейтинге заняли "Ночь театров" и "Ночь кино".

Среди популярных событий также оказались мастер-классы, квесты и встречи с известными людьми. Итоги голосования будут учтены при подготовке и проведении будущих культурных программ в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.