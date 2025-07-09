Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 08:00

Культура

Москвичи выбрали лучшие ночные культурные мероприятия на портале "Активный гражданин"

Москвичи выбрали лучшие ночные культурные мероприятия на портале "Активный гражданин"

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в американском сериале

Спектакль "Вафельное сердце" открыл детскую программу фестиваля "Территория.Кидс"

Фестиваль "Парк Света" отправил гостей в морское путешествие

Композитор Антон Беляев выступил на станции метро "Курская" в Москве

Лекция о писателе Булгакове пройдет в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

"Интервью": Дмитрий Ульянов – о том, как выжить в актерской профессии

Актер Дмитрий Ульянов рассказал, считает ли себя ревнивым человеком

"Моя Москва": Сергей Никоненко. Часть 2

"Московский Сабантуй" познакомил гостей с башкирской и татарской культурой

Москвичи выбрали самые интересные ночные культурные мероприятия столицы на портале "Активный гражданин". Больше всего голосов набрала акция "Ночь в музее", второе и третье места в рейтинге заняли "Ночь театров" и "Ночь кино".

Среди популярных событий также оказались мастер-классы, квесты и встречи с известными людьми. Итоги голосования будут учтены при подготовке и проведении будущих культурных программ в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культураобществогородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика