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28 июня, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин анонсировал новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки

Сергей Собянин анонсировал новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки

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Вдоль Москвы-реки появится новый прогулочный маршрут – об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Протяженность маршрута составит более 10,5 километра, он соединит шесть живописных набережных от Шлюзовой до Нагатинской.

На всем протяжении обустроят зоны отдыха, велодорожки, парковки и установят 35 современных остановок для общественного транспорта. Также вдоль маршрута высадят десятки взрослых деревьев, а все электропровода уберут под землю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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