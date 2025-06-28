Сергей Собянин анонсировал новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки

Вдоль Москвы-реки появится новый прогулочный маршрут – об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Протяженность маршрута составит более 10,5 километра, он соединит шесть живописных набережных от Шлюзовой до Нагатинской.

На всем протяжении обустроят зоны отдыха, велодорожки, парковки и установят 35 современных остановок для общественного транспорта. Также вдоль маршрута высадят десятки взрослых деревьев, а все электропровода уберут под землю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.