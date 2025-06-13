Сергей Собянин: Москва продолжит обновлять инфраструктуру в Донецке и Луганске

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Москва продолжает создавать общественные пространства и обновлять инфраструктуру в городах-побратимах Донецке и Луганске, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, специалисты с 2022 года восстанавливают в этих городах жилье, больницы, инженерные сети, а также обустраивают зоны отдыха.

В этом году в Донецке отремонтировали отделение кардиохирургии в городской больнице. В планах восстановить школу, благоустроить парк и сквер, привести в порядок отделения почты.

В Луганске в 2025 году отремонтируют гимназию и музыкальную школу, детскую больницу, поликлинику и здание женской консультации. В двух скверах появятся комфортные места для прогулок, современные детские и спортивные площадки, поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также скейт-парк. Более того, рабочие восстановят путепровод и мост.

За 2022–2024 год в указанных городах были приведены в порядок 2 296 зданий и сооружений, около двух миллионов квадратных метров дорог, 1 006,5 километра инженерных сетей, рассказал ранее Собянин. Также благоустроены 156 гектаров общественных пространств, в том числе Оборонная и Советская улицы в Луганске и проспект Ильича в Донецке.