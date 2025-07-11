Замурованных при замене труб кошек спасли на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Фонд "КОТОСПАС"

Двух кошек, замурованных в результате замены труб, спасли на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал фонда "Котоспас".

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что во время ремонта теплотрассы у дома № 10, корпуса 2, на Лермонтовском проспекте замуровали двух кошек.

"Пришлось раскапывать участок, где они, предположительно, могли быть. Мы еще раз обращаем внимание подрядчиков и МОЭК на то, что необходимо учитывать, что могут залезть кошки", – добавили в фонде.

В итоге животных вытащили и, как отмечается, они не похудели за время заточения и "сразу побежали ласкаться и гладиться". Представители фонда выразили благодарность всем причастным к огласке в СМИ и ко всем неравнодушным.

Комментируя ситуация беседе с РИА Новости, депутат Мосгордумы Александр Козлов подчеркнул, что один из продухов в подвале многоквартирного дома должен быть обязательно открыт, согласно правилам содержания общего имущества.

"Поэтому, замуровав продух, управляющая организация или те лица, которые это совершили, нарушают жилищные нормы. Если еще и знали, что там есть кошки, то это может подпасть под жестокое обращение с животными", – высказался Козлов.

Ранее спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке "Мандарин" на Монтажной улице в Москве. Специалисты нашли животных по звуку, но пространство оказалось плотно заполнено. Пришлось снять часть конструкции.

