11 июля, 11:45Происшествия
Замурованных при замене труб кошек спасли на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Фонд "КОТОСПАС"
Двух кошек, замурованных в результате замены труб, спасли на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал фонда "Котоспас".
Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что во время ремонта теплотрассы у дома № 10, корпуса 2, на Лермонтовском проспекте замуровали двух кошек.
"Пришлось раскапывать участок, где они, предположительно, могли быть. Мы еще раз обращаем внимание подрядчиков и МОЭК на то, что необходимо учитывать, что могут залезть кошки", – добавили в фонде.
В итоге животных вытащили и, как отмечается, они не похудели за время заточения и "сразу побежали ласкаться и гладиться". Представители фонда выразили благодарность всем причастным к огласке в СМИ и ко всем неравнодушным.
Комментируя ситуация беседе с РИА Новости, депутат Мосгордумы Александр Козлов подчеркнул, что один из продухов в подвале многоквартирного дома должен быть обязательно открыт, согласно правилам содержания общего имущества.
"Поэтому, замуровав продух, управляющая организация или те лица, которые это совершили, нарушают жилищные нормы. Если еще и знали, что там есть кошки, то это может подпасть под жестокое обращение с животными", – высказался Козлов.
Ранее спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке "Мандарин" на Монтажной улице в Москве. Специалисты нашли животных по звуку, но пространство оказалось плотно заполнено. Пришлось снять часть конструкции.
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