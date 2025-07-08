Застрявшую в заборе ежиху вызволили московские спасатели

В Москве члены поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" вытащили застрявшую в заборе ежиху, сообщили в телеграм-канале организации.

На Ферганском проезде женщина нашла в заборе собачьей площадки застрявшего зверька. В связи с этим были вызваны спасатели для помощи ежихе. Они раздвинули прутья забора, вызволили животное, а потом привели конструкцию в обычное состояние. Зверька отдали волонтерам.

По их словам, ежиха оказалась кормящей. Здоровью зверя ничего не угрожало. Вечером волонтеры отвезут ежиху в место поимки, чтобы она вернулась к своим ежатам.

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