Детеныш яка родился в "Лосином острове"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров""

У проживающего в "Лосином острове" семейства яков родился детеныш. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Двухлетняя самка Мальвина стала мамой впервые. Сейчас ее детенышу уже три недели. Маленький як здоров, хорошо питается и быстро растет.

Представители "Лосиного острова" рассказали, что в живой природе самки с детенышами живут отдельно от стада и самцов. Именно поэтому аналогичные условия были созданы и в парке. Их перевели в соседний от других вольер. Вся семья сможет объединиться только через несколько месяцев.

Семейство яков поселилось в "Лосином острове" в сентябре прошлого года. Для них был подготовлен просторный вольер, обеспечен спокойный режим и предоставлено правильное питание.

Желающие уже сейчас могут посмотреть на маму Мальвину и ее детеныша.

Ранее детеныш марала родился в национальном парке "Лосиный остров". Животное появилось на свет в вольере гаремного самца Беляша. Детеныш находился под присмотром своей матери, которая прятала его в высокой траве.

