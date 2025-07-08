08 июля, 10:14Город
Детеныш яка родился в "Лосином острове"
Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров""
У проживающего в "Лосином острове" семейства яков родился детеныш. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.
Двухлетняя самка Мальвина стала мамой впервые. Сейчас ее детенышу уже три недели. Маленький як здоров, хорошо питается и быстро растет.
Представители "Лосиного острова" рассказали, что в живой природе самки с детенышами живут отдельно от стада и самцов. Именно поэтому аналогичные условия были созданы и в парке. Их перевели в соседний от других вольер. Вся семья сможет объединиться только через несколько месяцев.
Семейство яков поселилось в "Лосином острове" в сентябре прошлого года. Для них был подготовлен просторный вольер, обеспечен спокойный режим и предоставлено правильное питание.
Желающие уже сейчас могут посмотреть на маму Мальвину и ее детеныша.
Ранее детеныш марала родился в национальном парке "Лосиный остров". Животное появилось на свет в вольере гаремного самца Беляша. Детеныш находился под присмотром своей матери, которая прятала его в высокой траве.
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