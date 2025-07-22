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22 июля, 22:45

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Московские кафе и рестораны украсили в рамках фестиваля "Сады и цветы"

Московские кафе и рестораны украсили в рамках фестиваля "Сады и цветы"

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Московские кафе и рестораны украсили в рамках фестиваля "Сады и цветы". Благодаря ему в городе можно встретить деревья, кустарники и клумбы с цветами.

К примеру, на Тверской площади раскинулся экзотический сад. Здесь высажено более шести тысяч редких растений, включая живые зоны из лигуструмов и османтусов. В центре композиции расположились лебеди и аисты из самшита. Для отдыха обустроены зоны с лавочками и зелеными навесами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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