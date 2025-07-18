Выставка "Самая красивая страна" стартовала в "Новой Третьяковке"

Русское географическое общество проводит мультимедийную выставку "Самая красивая страна". Она открылась в музейном пространстве "Новой Третьяковки" 18 июля и будет идти до 5 октября.

Гостей ждут не только анимированные фотографии, но и кинопоказы, интерактивные лекции и фестивальные выходные. В экспозицию вошли пейзажи России, сюжеты из мира дикой природы и яркие моменты жизни регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.