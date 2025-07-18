18 июля, 17:15Город
Выставка "Самая красивая страна" стартовала в "Новой Третьяковке"
Русское географическое общество проводит мультимедийную выставку "Самая красивая страна". Она открылась в музейном пространстве "Новой Третьяковки" 18 июля и будет идти до 5 октября.
Гостей ждут не только анимированные фотографии, но и кинопоказы, интерактивные лекции и фестивальные выходные. В экспозицию вошли пейзажи России, сюжеты из мира дикой природы и яркие моменты жизни регионов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.