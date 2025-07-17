Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 07:15

Происшествия

Дерево повредило автомобили на проспекте Мира

Дерево повредило автомобили на проспекте Мира

Каршеринг и такси столкнулись на улице Боженко в ночь на 17 июля

Собянин: еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен

Комитет лесного хозяйства взял на контроль ситуацию с застрявшими в Истре лосями

Новости регионов: несколько автомобилей утонули на улице в Нальчике после ливня

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На Рублево-Архангельской линии метро началось строительство тоннеля к станции "Ильинская"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, дерево упало из-за порывов ветра на проспекте Мира и задело две стоящие рядом машины. У одного из автомобилей сильно повреждена крыша.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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