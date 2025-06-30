Новости регионов: мужчина устроил стрельбу на детской площадке в Люберцах

Житель Люберец устроил стрельбу из пневматической винтовки на детской площадке во дворе дома. Там же он распивал спиртные напитки. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину, изъяли оружие и отправили нарушителя в отдел полиции.

В Псковской области ликвидируют последствия непогоды. Из-за ураганного ветра свыше 20 тысяч человек остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В настоящее время работы ведут 144 аварийные бригады. Кроме того, в помощь Пскову дополнительно направляют спасателей из Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей, а также Карелии.

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