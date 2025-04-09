Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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09 апреля, 22:15

Происшествия

Новости регионов: в Подмосковье пассажир электрички украл 3 самоката у компании подростков

Новости регионов: в Подмосковье пассажир электрички украл 3 самоката у компании подростков

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Мужчина похитил три самоката у подростков во время поездки в электричке в Подмосковье. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что злоумышленник вышел на станции "Весенняя" и уехал на машине в Подольск. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Водитель экскурсионного автобуса создал опасную ситуацию, не уступив дорогу встречному автомобилю Mercedes. Это произошло на трассе в сторону Красной Поляны. В результате был установлен 48-летний водитель автобуса. Правоохранители привлекли нарушителя к административной ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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