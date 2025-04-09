Пожар в роддоме на Госпитальной площади в Москве потушен

Спасатели потушили пожар в московском роддоме на Госпитальной площади. Огонь распространился на 50 квадратных метров. Из опасной зоны вывели 39 человек, шесть из них спускали по автолестнице. При этом работа в медучреждении не прекращалась ни на минуту.

Столичный Депздрав разместил видео с места ЧП. В тот момент четыре женщины находились в процессе родов. Их спустили на второй этаж, где врачи продолжали оказывать им помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.