09 апреля, 11:15Происшествия
Пожар в роддоме на Госпитальной площади в Москве потушен
Спасатели потушили пожар в московском роддоме на Госпитальной площади. Огонь распространился на 50 квадратных метров. Из опасной зоны вывели 39 человек, шесть из них спускали по автолестнице. При этом работа в медучреждении не прекращалась ни на минуту.
Столичный Депздрав разместил видео с места ЧП. В тот момент четыре женщины находились в процессе родов. Их спустили на второй этаж, где врачи продолжали оказывать им помощь.
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