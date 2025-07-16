Joe.co.uk: пользователи Сети начали сжигать Labubu из-за слухов о нечистой силе

Фото: legion-media.com/Diebildwerft

Пользователи Сети начали сжигать фигурки Labubu из-за слухов о нечистой силе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал Joe.co.uk.

Некоторые решили, что Labubu связан с демоном Пазузу. В ассирийской и вавилонской мифологии это повелитель демонов ветров, которого обычно изображали с человеческим телом, с головой льва или собаки, с львиными лапами и когтями на нонах, а также с двумя парами крыльев.

Кроме того, Пазузу появляется в фильме "Изгоняющий дьявола", он является одним из злых духов, которыми одержима главная героиня.

В публикации Labubu назвали сосудом для демона Пазузу и заявили, что каждый, кто приносит его домой и отдает игрушку ребенку, подписывает со злыми силами договор.

Ранее стало известно, что компания Pop Mart, праводержатель и производитель игрушек Labubu, подала заявку на регистрацию нового товарного знака – Lafufu.

Lafufu называют поддельные копии оригинальных фигурок, которые понравились аудитории. Популярность подделки привлекла внимание китайской компании, которая решила защитить бренд от использования другими лицами.