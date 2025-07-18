Фотовыставка о волонтерстве открылась на Цветном бульваре

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Бесплатная фотовыставка, посвященная волонтерству, проходит на Цветном бульваре до 28 июля, передает портал мэра и правительства Москвы.

Главным героем выставки стал котик-волонтер по кличке Мишаня, который расскажет гостям о популярных направлениях добровольчества.

"Мишаня с первого дня завоевал сердца жителей города всех возрастов. Вместе с ним москвичи могут прогуляться по одному из самых живописных бульваров столицы и вдохновиться на добрые дела", – сообщил глава ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Посетители фотовыставки многое узнают о добровольчестве и разнообразии волонтерских событий в столице. В частности, на мероприятии можно будет узнать, как добровольцы участвуют в книжном фестивале "Красная площадь".

Одна из главный идей выставки заключается в том, чтобы показать, что волонтерская деятельность доступна каждому. К примеру, люди могут в любом возрасте посещать приюты для животных с родителями или помогать на крупных мероприятиях.

Кроме того, Мишаня расскажет посетителям о социальном направлении добровольчества, об экологическом и медиаволонтерстве, а также о том, где легко раскрыть свой талант. Котик-волонтер также пригласит всех желающих в "Мосволонтер" на бесплатные обучающие программы. Гости выставки смогут узнать больше о волонтерском движении и его направлениях с помощью QR-кодов на фотографиях.

Более 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению в столице. Основную его часть составляет молодежь. Москвичи принимают участие в организации крупных международных форумов и памятных акций, помогают подопечным благотворительных фондов, а также животным из приютов.

Кроме того, уже свыше 16 тысяч человек посетили центры "Доброе место", которые играют важную роль в развитии волонтерского движения Москвы. Данные центры – это пространства для очных и онлайн-мероприятий, общения, поддержки столичных организаций и многого другого.