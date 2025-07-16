Больше 16 тысяч москвичей стали волонтерами центров "Доброе место"

Фото: телеграм-канал "Мосволонтёр"

Больше 16 тысяч человек посетили центры "Доброе место", которые играют важную роль в развитии волонтерского движения Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Центры "Доброе место" – это пространства для очных и онлайн-мероприятий, общения, поддержки столичных организаций и многого другого. Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит рассказал, что они уже стали неотъемлемой частью жизни горожан.

"В наших центрах можно начать знакомство с полезными делами и социально значимыми городскими проектами. Стать волонтером и присоединиться к мероприятиям в округах может каждый", – поделился Левит.

Самыми популярными проектами "Доброго места. САО" стали мастер-класс по созданию открыток, квест и турнир по настольным играм. В Восточном административном округе жители города любят делать поделки из эпоксидной смолы, а в Зеленограде больше всего горожан приняли участие в молодежном пикнике. На юге столицы больше всего желающих собрал мастер-класс по изготовлению открыток для ветеранов Великой Отечественной войны.

В "Добрых местах" москвичи плетут маскировочные сети, создают окопные свечи и вяжут пледы для детей, родившихся раньше срока, а также помогают бездомным животным.

В центрах можно найти и поддержку своих идей. Например, волонтер Дарья Махойдина проводила творческие мастер-классы на севере столицы, а ее коллега Самира Амирова помогала разрабатывать соревнования "Волонтерских окружных игр".

Перед участием в городских событиях добровольцы проходят обучение или инструктаж. Новичкам выдают экипировку и предлагают задать вопросы опытным товарищам. С начала 2025 года центры помогли провести больше 190 городских мероприятий. В их число вошли марафон здоровья, "Путь к Победе", фестиваль "Лапки" и множество других.

Для школьников и студентов волонтеры проводят уроки, которые помогают ребятам выбрать интересные направления помощи и записаться на свои первые мероприятия.

Партнерами "Добрых мест" стали уже более 600 организаций, большинство из которых входят в число образовательных учреждений и некоммерческих организаций. Они развивают волонтерство в округах и вдохновляют начинающих выбирать свои первые добровольческие активности.

Ранее стало известно, что за 11 лет обучение по программам "Мосволонтера" прошли более 100 тысяч человек. При этом только с начала текущего года участниками обучающих программ стали свыше 6 тысяч начинающих волонтеров. Для них были организованы курсы, на которых они узнали об основах добровольческой деятельности и научились работать в команде.