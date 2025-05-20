Столичные студенты участвуют в социальном волонтерстве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичные студенты активно участвуют в волонтерской деятельности. Они помогают в мероприятиях для пожилых людей, многодетных семей, детей, жителей новых и приграничных территорий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В городе свыше 480 тысяч студентов занимаются волонтерством. Объединяет их добрые инициативы cовет руководителей волонтерских центров вузов Москвы, который был создан на базе ресурсного центра "Мосволонтер".

Организация поддерживает совместные проекты активистов, организует для них обучающие мероприятия и консультирует по вопросам развития волонтерских центров, отметил директор "Мосволонтера" Александр Левит.

Совет руководителей волонтерских центров столичных вузов помогает наполнить студенческие годы впечатлениями и возможностями для соцпомощи горожанам. Например, на одной из встреч совета активисты предложили новый совместный проект "С заботой о детях", который призван помочь социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, через их участие в волонтерской деятельности. Главная задача инициативы – сделать жизнь ребят интереснее и дать им возможность почувствовать себя любимыми.

В проекте участвуют ведущие университеты Москвы, активно развивающие соцнаправление волонтерской деятельности. Студенты готовят развлекательные программы, проводят мастер-классы и игры. До конца года к проекту планируется привлечь более 10 вузов.

В частности, студенты МГУ имени М. В. Ломоносова вместе с детьми семейного центра "Притяжение" лепили из воздушного пластилина и рисовали картины. Учащиеся РГСУ провели мастер-класс для ребят с ограниченными возможностями здоровья с семейном центре "Дмитровский".

В мае также прошел выездной интенсив для руководителей волонтерских центров столичных вузов. Он был посвящен разработке новых инициатив и межвузовских проектов.

Социальное волонтерство входит в топ-3 наиболее популярных направлений среди студентов РГСУ. В университете регулярно проходят лекции, круглые столы и конференции по актуальным темам. Учащиеся участвовали в Московской молодежном форме, акциях "Социальные внуки" и "Чистый четверг" и других мероприятиях.

Каждый год свыше 350 студентов РГСУ задействованы в волонтерских событиях соцнаправления. В рамках практических занятий совместно с преподавателями они посещали благотворительный фонд "Дом слепоглухих" и реабилитационный центр "Воскресенье".

При поддержке "Мосволонтера" добровольцы также плетут пледы для недоношенных детей, создают игрушки для ребят из соццентров. Ежегодно учащиеся и сотрудники РГСУ участвуют в акции "Соберем ребенка в школу". С 2022 года они отправили на новые территории свыше семи тысяч тонн гуманитарного груза, более семи тысяч книг для библиотек и свыше 600 писем военнослужащим.

Помимо этого, соцволонтерство более 11 лет является одним из популярных направлений среди студентов и преподавателей РЭУ имени Г. В. Плеханова. Они помогают пожилым, многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья.

По словам директора волонтерского центра вуза Оксаны Костенко, каждый год добровольцами становятся более трех тысяч учащихся. Более 330 человек координируют направления и возглавляют соцпроекты.

Волонтерский центр РЭУ имени Плеханова также на регулярной основе собирает помощь для бойцов СВО и жителей новых российских регионов. Студенты и сотрудники передали более 2,1 тысячи тонн продуктов, детских товаров, одежды и другое.

Волонтерский центр "Открытое сердце" РУТ с 2019 года помогает пожилым людям, семьям, жителям новых и приграничных территорий и участникам спецоперации. При поддержке фонда "Подари солнечный свет" учащиеся вязали вещи для детей, родившихся раньше срока. Кроме того, они приезжали с мастер-классами и концертом в Муромский детский дом.

Кроме того, в 2022 года на базе университета работал штаб "Москва помогает". За 2022/2023 учебный год в вузе собрали более 3,3 тысячи единиц товаров. При поддержке "Мосволонтера" активисты также организовали мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Помимо этого, они связали свыше 700 маскировочных сетей и сделали более двух тысяч хирургических салфеток для госпиталей.

Между тем культурное направление волонтерство объединяет свыше 33 тысяч жителей Москвы. Волонтеры помогают в организации фестивалей и форумов, расшифровывают аудиозаписи из музейных фондов, помогают реставраторам, проводят экскурсии. Кроме того, на мероприятиях они сопровождают гостей и проводят мастер-классы.