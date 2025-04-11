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11 апреля, 11:30

Общество

"Москва. Инструкция по применению": как присоединиться к проекту "Мосволонтер"

"Москва. Инструкция по применению": как присоединиться к проекту "Мосволонтер"

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Москвичам рассказали, как вступить в ряды участников проекта "Мосволонтер". Сначала нужно зайти на сайт mosvolonter.ru и выбрать интересующее направление деятельности. После этого откроется возможность выбора событий и образовательных программ.

После этого все достижения в общественной жизни города будут фиксироваться в личной электронной книжке волонтера, что дает возможность получить дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы. Кроме того, количество волонтерских часов учитывается при подаче документов на повышенную стипендию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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