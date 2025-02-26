Шеф Ивлев призвал использовать в блюдах больше российской рыбы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рыба является самым недооцененным русским продуктом. Часто повара используют только непонятные виды рыбы, игнорируя хек и пикшу, заявил в беседе с "Газетой.ру" шеф-повар Константин Ивлев.

"Мы все знаем семгу, треску, зубатку. Но гигантское количество другой нашей рыбы потребитель не знает и не использует в готовке. Например, хека или пикшу. Да, с ними не так легко работать, они сложно поддаются отлову и транспортировке, но все же", – отметил он.

Ивлев также выразил радость тенденции, по которой российские рестораны начали интересоваться историческими национальными рецептами. Однако он не советует смешивать в меню аутентичные блюда "со всем на свете".

"Мне очень нравится то, что сейчас происходит в ресторанах. Повара со всех уголков России стараются продвинуть специалитеты, продукты или блюда, свойственные именно их регионам, – это очень хорошая популяризация русской кухни", – добавил шеф-повар.

Между тем рыбные рынки "Москва – на волне" принимают участие в фестивале "Московская Масленица", который проводится в столице в рамках проекта "Зима в Москве". До 2 марта горожане и гости Москвы смогут попробовать там свежеиспеченные блины с разными морскими начинками. Профессиональные повара работают для посетителей площадок в Митине и Косино-Ухтомском.

