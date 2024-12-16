Диетолог Мухина: лосось помогает предотвратить инфаркт и тромбоз

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Лосось содержит в себе много омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Марият Мухину.

Специалист отметила, что потребление лосося, в котором содержится много омега-3 жирных кислот, способствует уменьшению риска тромбоза, так как эти вещества разжижают кровь, предотвращая тем самым образование тромбов. Кроме того, по словам диетолога, омега-3 поддерживает баланс "хорошего" и "плохого" холестерина в организме, а также защищает от ишемической болезни сердца и инфаркта.

Альтернативой лососю могут быть форель, сардины, сельдь и скумбрия – в них также много омега-3 кислот. Среди других источников полезных жирных кислот диетолог назвала семена льна и чиа, а также грецкие орехи и кунжут.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова назвала полезные свойства сельди. Она содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, а также кальций и хороший полноценный белок, легкодоступный для человека.

По словам специалиста, селедкой не стоит злоупотреблять людям, которым необходимо ограничение соли. К такой группе относятся лица с гипертонией и почечными заболеваниями. Также диетолог посоветовала ограничить продукт при лишней массе.