Диетолог Дианова назвала самый опасный молочный продукт

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Сливочное масло считается самым опасным для здоровья молочным продуктом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, продукт содержит очень много вредных жиров.

"Количество природных трансжиров в сливочном масле достаточно большое: от 2 до 7%. Это значительная концентрация", – пояснила Дианова.



Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Трансжиры повышают риск сердечно-сосудистой смертности, усиливают повреждение эндотелия, то есть внутренней оболочки сосудов и развитие атеросклероза. Эндотелий самый чувствительный, и с него начинается атеросклероз, нарушение регуляции давления, гипертония.

Сливочное масло специалист посоветовала заменить на более полезную альтернативу – спреды, которые еще называют мягким маргарином.

"В них меньше (до 2%) трансжиров и сниженное количество насыщенных. Все потому, что в формулу включили растительные масла", – пояснила она.

В день рекомендуется употреблять примерно 10–15 граммов спреда. Этого количества будет достаточно, чтобы намазать на хлеб.

"На завтрак мы готовим омлет с овощами – это белки и клетчатка. К ним по правилу тарелки нужно добавить кусочек цельнозернового хлеба и намазать на него мягкий спред", – привела пример эксперт.

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