Врач назвала сочетание продуктов, которое затрудняет пищеварение

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Сочетание белого хлеба с мясом может затруднить пищеварение. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, в белом хлебе не содержатся растительные волокна. При этом в случае с мясом клетчатка крайне важна, чтобы продукт хорошо переваривался.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Источники полноценного белка, например мясо, лучше не есть с белым хлебом. Он будет разбухать в желудке вместе с мясом. Это затруднит переваривание белка. Вместе с тем непереработанный белок может стать фактором риска для организма в силу уже провоспалительного действия.

Диетолог порекомендовала сочетать белый хлеб с овощами и зеленью. Они содержат растительные волокна, которые помогают улучшить переваривание пищи. "Хлеб с салатной зеленью, овощами, в том числе на гриле, между приемами пищи – вполне уместная история", – заключила Королева.

Ранее были названы продукты, с которыми не стоит сочетать творог. В частности, его не рекомендуется употреблять с другими белками животного происхождения. Например, с мясом или рыбой, так как это может вызвать брожение и метеоризмы. Кроме того, творог лучше не сочетать с сахаром, чтобы не увеличивать риск развития диабета.

