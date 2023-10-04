04 октября, 12:25Общество
Врач назвала сочетание продуктов, которое затрудняет пищеварение
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Сочетание белого хлеба с мясом может затруднить пищеварение. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По ее словам, в белом хлебе не содержатся растительные волокна. При этом в случае с мясом клетчатка крайне важна, чтобы продукт хорошо переваривался.
Диетолог порекомендовала сочетать белый хлеб с овощами и зеленью. Они содержат растительные волокна, которые помогают улучшить переваривание пищи. "Хлеб с салатной зеленью, овощами, в том числе на гриле, между приемами пищи – вполне уместная история", – заключила Королева.
Ранее были названы продукты, с которыми не стоит сочетать творог. В частности, его не рекомендуется употреблять с другими белками животного происхождения. Например, с мясом или рыбой, так как это может вызвать брожение и метеоризмы. Кроме того, творог лучше не сочетать с сахаром, чтобы не увеличивать риск развития диабета.
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