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Новости

11 февраля, 22:25

M24.RU

Звезды спорта исполнили мечту школьницы в рамках проекта "Давай друЖИТЬ!"

Звезды спорта исполнили мечту школьницы в рамках проекта "Давай друЖИТЬ!"

В Москве стартует чемпионат России по художественной гимнастике

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Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в Катаре

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Олимпийские чемпионы провели мастер-класс для детей-сирот в Москве

Бесплатные турниры по киберспорту пройдут в Москве 14–16 февраля

11 февраля в прямом эфире Москвы онлайн сбывались мечты! На катке Дворца пионеров на Воробьевых горах звезды российского спорта провели мастер-классы для детей-сирот. Акция прошла в рамках городского социального проекта "Давай друЖИТЬ!".

Фигурист Андрей Депутат и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва исполнили желание 17-летней Маргариты, воспитанницы одного из детских домов. В ходе открытой тренировки спортсмены познакомили ее с базовыми элементами фигурного катания, техникой прыжков, разворотов и торможения.

Городской социальный проект "Давай друЖИТЬ!" позволяет детям-сиротам и ребятам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, встретиться с известными личностями, познакомиться с различными профессиями, стать участниками уникальных экскурсий. За четыре с половиной года программа помогла исполнить мечты более двухсот детей.

Каково это – учиться у звезд спорта? Как проект "Давай друЖИТЬ!" помогает найти друзей и наставников? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

спортобществовидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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