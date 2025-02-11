Звезды спорта исполнили мечту школьницы в рамках проекта "Давай друЖИТЬ!"

11 февраля в прямом эфире Москвы онлайн сбывались мечты! На катке Дворца пионеров на Воробьевых горах звезды российского спорта провели мастер-классы для детей-сирот. Акция прошла в рамках городского социального проекта "Давай друЖИТЬ!".

Фигурист Андрей Депутат и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва исполнили желание 17-летней Маргариты, воспитанницы одного из детских домов. В ходе открытой тренировки спортсмены познакомили ее с базовыми элементами фигурного катания, техникой прыжков, разворотов и торможения.

Городской социальный проект "Давай друЖИТЬ!" позволяет детям-сиротам и ребятам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, встретиться с известными личностями, познакомиться с различными профессиями, стать участниками уникальных экскурсий. За четыре с половиной года программа помогла исполнить мечты более двухсот детей.

Каково это – учиться у звезд спорта? Как проект "Давай друЖИТЬ!" помогает найти друзей и наставников? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.