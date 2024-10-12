Путин исключил Шойгу и Винер из состава Совета по развитию физкультуры и спорта

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Владимир Путин обновил состав Совета по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

В обновленный состав впервые вошел глава РЖД Олег Белозеров, которого ранее назначили президентом объединенной Федерации гимнастики России.

Также в перечне числится глава "Норильского никеля" и председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

Кроме того, в новом списке фигурирует глава "Промсвязьбанка" и председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, подмосковный губернатор Андрей Воробьев, глава Башкирии Радий Хабиров, а также губернаторы Челябинской и Тульской областей Алексей Текслер и Дмитрий Миляев соответственно.

Из состава совета президент РФ исключил экс-главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, министра энергетики Сергея Цивилева, а также губернатора Приморского края Олега Кожемяко и главу Ростовской области Василия Голубева.

Ранее Винер назвала десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову своей преемницей. Она отметила, что в будущем спортсменка сможет стать хорошим руководителем Всероссийской федерации художественной гимнастики.

