Участник "Времени героев" стал главой комитета по физкультуре и спорту Алтая

Фото: телеграм-канал "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

Участник "Времени героев" Александр Суразов стал главой комитета по физической культуре и спорту Алтая. Его кандидатуру на данную должность утвердил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак, о чем он сообщил в своем телеграм-канале.

Суразову теперь предстоит решать вопросы, связанные с созданием спортивной инфраструктуры в Алтае. Под его контролем будут спорткомплексы, многофункциональные площадки, а также он будет отвечать за развитие секций боевых видов искусств в школах и колледжах.

Турчак, объясняя свое решение, заявил, что спорт в республике должен стать нормой жизни для местных жителей. Для этого, по его словам, доступ к спортивным занятиям должны иметь граждане любого возраста. В связи с этим временно исполняющий обязанности главы региона выразил надежду на то, что опыт Суразова поможет ему справиться с этой задачей.

Недавно другого участника "Времени героев" и ветерана спецоперации – Владимира Сайбеля – назначили на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД. Как он утверждает, теперь ему предстоит взаимодействовать от лица компании с органами власти и фондами по поддержке СВО, а также помогать участникам спецоперации.

Сайбель в период с 2008 по 2022 год работал в структурах РЖД, однако после объявления частичной мобилизации он отправился в зону проведения СВО, где был тяжело ранен. Он является обладателем ордена Мужества и медали "Золотая Звезда" Героя России.

