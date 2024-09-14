Глава РЖД Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики

Фото: company.rzd.ru

Гендиректор государственной компании РЖД Олег Белозеров выдвинут на пост главы объединенной Федерации гимнастики России. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

"Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем, работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. РЖД очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной", – цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, глава РЖД отметил, что административная помощь организациям после объединения и формирование условий для развития станет его задачей.

"Для меня это большая честь. Спортивная и художественная гимнастика – базовые российские виды спорта. Это тот вид спорта, который воспитывает в людях системность. Это высший уровень возможностей человека. РЖД – это самый большой работодатель", – подчеркнул он.

Дегтярев добавил, что Минспорт окажет поддержку конференции объединенной Федерации в разработке нормативной базы.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову своей преемницей. Она отметила, что в будущем спортсменка сможет стать хорошим руководителем организации.

