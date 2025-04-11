Сугробы в столице за сутки уменьшились на 2–6 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сугробы в Москве за сутки уменьшились еще на 2–6 сантиметров в результате повышения температуры воздуха, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

На главной столичной метеостанции на ВДНХ показатели высоты снега за сутки упали с 12 до 8 сантиметров, в Балчуге – с 10 до 8, а в Тушине – с 14 до 9 сантиметров.

Тем не менее на севере Московской области все еще сохраняется самый высокий снежный покров, подчеркнул синоптик. В Клину, например, его высота достигает 19 сантиметров, в Волоколамске и Дмитрове – 18.

При этом на юге Московской области снега почти нет, уточнил метеоролог, добавив, что в Кашире и Коломне показатели установились на 0 сантиметров.

"На следующей неделе снег исчезнет везде", – заключил Тишковец.

В пятницу, 11 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Однако местами по городу возможны небольшие осадки, а также гололедица.

Днем температура составит от 2 до 4 градусов в столице и от 1 до 6 градусов в Подмосковье. Ночью же в городе она опустится до минус 3 градусов, а по области – до минус 6 градусов.