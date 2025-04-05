Мэр Москвы рассказал, как в столице развивается волонтерство среди школьников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве активно развивается волонтерское движение среди школьников и студентов колледжей. В настоящее время в столице свыше 380 тысяч добровольцев в возрасте до 17 лет, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, более 880 молодежных групп занимаются экологическим, культурным, спортивным волонтерством, а также другими его направлениями. Например, доброволец Валерия Азарова каждый Новый год отправляет письма и открытки пожилым людям, принимает участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, проводит экологические уроки для учеников начальной школы.

Алексей Губатенко больше трех лет является волонтером штаба "Москва помогает" по сбору гумпомощи жителям новых и приграничных российских регионов. В 2024 году он получил знак отличия "Волонтер Москвы" и стал самым молодым из 30 лучших активистов города.

Надежда Шальнева с шести лет выступала с благотворительными концертами в госпиталях и домах престарелых. Спустя время она создала юнармейский отряд "Арт-экспресс", отправляющий письма участникам спецоперации и проводящий концерты для военных.

Для развития волонтерства в столичных школах "Мосволонтер" разработал программу "Первый шаг", отметил градоначальник. Кроме того, ученики младших классов получают навыки добровольцев в центре "Доброе место" в парке "Кидзания".

В прошлого года, напомнил Собянин, школы и колледжи также пользуются сервисной системой "Мосволонтера". С ее помощью они бесплатно бронируют пространство "Доброе место" и получают поддержку в виде консультаций.

Между тем культурное направление волонтерской деятельности объединило свыше 33 тысяч горожан. По словам заммэра Натальи Сергуниной, они участвуют в организации фестивалей и форумов, расшифровывают аудиозаписи из музейных фондов, помогают реставраторам, а также проводят экскурсии. Помимо этого, добровольцы ухаживают за памятниками и оцифровывают архивные документы.