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10 апреля, 17:15

Общество

Снег в апреле в Москве попал в заголовки мировых СМИ

Снег в апреле в Москве попал в заголовки мировых СМИ

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Потепление ожидается в Москве на следующей неделе

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Апрельская метель в Москве удивила не только горожан, но и зарубежные издания. Американский журнал U.S. News & World Report сообщил о том, что снежные сугробы выросли даже на Красной площади. Погодная аномалия в столице стала частью глобальной климатической картины.

По словам климатологов, резкие погодные изменения связаны с глобальным потеплением. На данный момент средняя температура воздуха на планете почти на 1,5 градуса выше, чем в 19 веке. Это ведет к учащению опасных явлений – от штормов до внезапных снегопадов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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