Ночи в столице почти вернулись к климатической норме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ночи в Москве практически вернулись к климатической норме и перестали быть душными после аномально теплой погоды, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в ночь на пятницу, 18 июля, температура воздуха на базовой станции столицы ВДНХ составила 14,9 градуса. Больший показатель удалось зафиксировать в Тушине – там специалисты отмечали 15,5 градуса. В Строгине воздух прогрелся до 16,1 градуса, а в Балчуге – до 18,7 градуса.

Холоднее всего было в подмосковных Черустях, где температура воздуха опустилась до 10,9 градусов. При этом по всей области показатель колебался от 11 до 17 градусов.

По прогнозу Тишковца, что температура в ночь на субботу, 19 июля, в Центральной России составит 10–15 градусов, что является климатической нормой для июля.

В Москве 18 июля ожидается переменная облачность. Днем воздух в городе прогреется от 26 до 28 градусов. Скорость восточного ветра будет 7–12 метров в секунду.

Более того, жителям столичного региона пообещали двое суток без дождей. В соответствии с прогнозами, осадки могут возобновиться к воскресенью, 20 июля.