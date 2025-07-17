Синоптик Тишковец: дождей в столичном регионе не будет двое суток подряд

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Дождей в столичном регионе не будет двое суток подряд, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его данным, 17 июля аномальные дожди коснулись только юга Подмосковья. В Серебряных Прудах было зафиксировано 44 миллиметра осадков, что немного превышает половину месячной нормы.

При этом, в соответствии с прогнозами, дожди могут возобновиться уже к воскресенью, 20 июля.

Тем не менее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин придерживается другого прогноза. Ранее он предупредил жителей столичного региона о новом циклоне, который принесет дожди и грозы.

По его данным, в субботу, 19-го числа, будет мало солнца, но много дождей, которые накроют почти весь регион. Воздух в выходные дни прогреется до 22–25 градусов.

