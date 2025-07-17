19 июля в столице будет много дождя и мало солнца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В эти выходные, 19 и 20 июля, в столицу и область придет новый циклон, который принесет дожди и грозы, рассказал RT синоптик прогностического центре "Метео" Александр Ильин.

Он отметил, что поля дождевых облаков накроют практически весь Московский регион, из-за чего будет мало солнца, но много дождей. При этом 20 июля грозы может и не быть. Воздух в выходные прогреется до 22–25 градусов.

По данным Ильина, 17 июля обойдется без существенных осадков, хотя по области местами возможна гроза. Между тем в пятницу, 18 июля, преимущественно без осадков, кратковременные дожди будут в южных районах области. Столбики термометров покажут 26–28 градусов.

Ранее стало известно, что синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия с 11:00 до 21:00 17 июля. Ожидается гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Водителям посоветовали значительно снижать скорость и увеличивать дистанцию с другими транспортными средствами, избегать внезапных маневров, а также не парковаться под деревьями.