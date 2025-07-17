Гроза и порывистый ветер обрушились на столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушились на Москву, передает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия до 21:00 четверга, 17 июля. В связи с этим ведомство призвало жителей и гостей столицы быть внимательными и осторожными.

Водителям посоветовали значительно снижать скорость и увеличивать дистанцию с другими транспортными средствами, а также избегать внезапных маневров, в частности обгонов, перестроений и опережений.

МЧС рекомендовало оставлять автомобили вдали от деревьев, не искать под ними укрытия и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Также москвичам и туристам напомнили, что детей не следует оставлять без присмотра.

"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-31-01", – говорится в сообщении.

ЦОДД призвал не отвлекаться на телефон во время движения, а также быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

"Если увидите сломанный знак/светофор, звоните с мобильного по номеру 3210", – указано в сообщении.

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за ситуацией на дороге.

По прогнозам синоптиков, интенсивность гроз в четверг будет значительно меньше, чем днем ранее. При этом в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00 17 июля. Аналогичные меры распространились на Подмосковье.

Предположительно, дождливая погода с грозами продержится в столице ближайшие несколько дней. Объемы осадков уменьшатся, однако вероятность локальных подтоплений сохранится.