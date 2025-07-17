Кратковременные дожди пройдут в Москве 17 июля

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Кратковременные дожди и переменная облачность прогнозируются в Москве в четверг, 17 июля. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в беседе с РИА Новости.

Специалист не исключил грозы, однако отметил, что их интенсивность в сравнении со средой, 16 июля, будет значительно меньше. При этом в дневные часы в столице воздух прогреется от 26 до 28 градусов, а в Подмосковье – от 24 до 29 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Тем временем показатель атмосферного давления продолжает расти, однако в среду он будет ниже нормы, на уровне 744 миллиметров ртутного столба.

Из-за грозы в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из данных на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00 17 июля. Аналогичные меры распространились на Подмосковье.

По данным синоптиков, дождливая погода с грозами продержится в столице ближайшие несколько дней. Объемы осадков уменьшатся, однако вероятность локальных подтоплений сохранится.

За сутки 16 июля в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков. В частности, на базовой метеостанции города на ВДНХ зафиксировали 5 миллиметров дождевой воды, на Балчуге – 3 миллиметра. Больше всего осадков выпало в Бутове – 18 миллиметров. Данный показатель соответствует 21% от месячной нормы.