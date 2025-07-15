Эксперт Роспотребнадзора Баксичева: ходьба босиком по лужам может привести к столбняку

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Ходьба босиком по лужам может привести к травмам и заражению опасными инфекциями, в том числе столбняком. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала терапевт Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Элина Баксичева.

Эксперт подчеркнула, что ходьба босиком по лужам в городе является опасным занятием, поскольку в непрозрачной воде могут быть острые предметы. Кроме того, в лужах содержится уличная грязь, смытая дождем.

Баксичева рекомендовала по возможности не допускать контакта кожи с водой из луж и дождевой водой, которая стекает по асфальту. Также она посоветовала надевать во время дождя защитную обувь – сапоги или калоши.

Ранее врач Ольга Уланкина предупредила, что неразрешенные водоемы опасны для купания. Особенно она советовала избегать мест, где водятся утки и другие водоплавающие птицы. Это связано с тем, что они могут быть носителями вирусов и бактерий, в том числе кишечной палочки и сальмонеллы.